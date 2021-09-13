Джакарта, 13 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Индонезия получила 9,5 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает Kompas.

Admobninsk.ru Вакцина

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В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в страну доставили 240 млн доз вакцины против коронавируса.

«Продолжающийся рост запасов вакцины, безусловно, будет способствовать ускорению программы вакцинации в Индонезии», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2577 случаев заражения коронавирусом.