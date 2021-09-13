Волгоград, 13 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Трибуны старейшего стадиона «Трактор» начали сносить 13 сентября в Волгограде. На месте полуразрушенного объекта власти собираются построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Снос

Подрядчик начал демонтировать южную трибуну стадиона. До конца 2021 года рабочие полностью уберут разрушенные ряды и вспомогательные объекты, разберут фундамент. Работы проводит «СК-Лидер», с которой заключён контракт на 7,9 млн рублей, сообщает сетевое издание «В1.ру».

На месте аварийного стадиона появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами и вспомогательными помещениями, трибуной на 500 зрителей, беговыми дорожками и секторами для различных видов спорта.

Стадион был построен в 1931 году и разрушен во время Сталинградской битвы. В 1950-х годах во время восстановления объекта пред стадионом построили проходные, являющиеся ныне памятником архитектуры регионального значения. В администрации города пообещали отреставрировать входную группу.