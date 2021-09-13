Женева, Швейцария, 13 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Информацию о том, что в результате авиаудара США по предполагаемым террористам «Исламского государства в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли десять мирных жителей, подтвердила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачеле. Она заявила об этом 13 сентября во время своего выступления на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

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Как напомнила верховный комиссар ООН по правам человека, 26 августа из-за теракта около международного аэропорта Кабула погибли не менее 142 мирных жителей, 13 военнослужащих США и 28 боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Три дня спустя в результате удара беспилотника США, целью которого, по заявлениям (Вашингтона), были члены «Исламского государства в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли десять мирных жителей», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти уважительно относятся к решению руководства РФ не направлять своего представителя для участия в инаугурации нового афганского правительства.