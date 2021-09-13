Москва, 13 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Главным пунктом для взаимного признания ковид-сертификатов во всём мире должен служить зафиксированный факт вакцинации человека. Об этом на 71 сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

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«Ключевым параметром для взаимного признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса», — сказал Мурашко.

На сегодняшний день в России после вакцинации от COVID-19 выдают ковид-сертификаты.