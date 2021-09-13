Краснодар, 13 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Первый трамвай по новой линии на ул. Московской в Краснодаре планируется пустить до начала 2022 года, сообщили 13 сентября в пресс-службе администрации края. Завершение работ в целом контрактом предусмотрено в марте 2022 года

Пресс-служба администрации Краснодара Строительство новой трамвайной ветки

В настоящее время строительные работы выполнены на 57% — в обоих направлениях уложено по 312 м рельсошпальной решетки, переустроено 200 м разворотного кольца, завершается устройство конструкций лестниц подземных пешеходных переходов. Идут монолитные работы на месте будущей тяговой подстанции — их планируется завершить до 10 октября, после чего приступят к монтажу оборудования новой тяговой подстанции.

Проблемы, как отмечалось, возникли ранее с изготовлением шпал и комплектующих к ним — выяснилось, что эта продукция в России производится в небольшом количестве. Для ускорения поставок шпал для новой трамвайной линии город обратился за содействием к профильным федеральным и региональным министерства. Сейчас поставки налажены.

Напомним, работы по строительству новой трамвайной ветки в Краснодаре начались в январе 2021 года, это первая новая трамвайная линия, которая строится в Краснодаре за последние 20 лет.