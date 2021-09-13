Джакарта, 13 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2577 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 13 сентября 2021 года в Индонезии подтвердили 4 170 088 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 12 474 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 3,9 млн человек.

В период с 12 по 13 сентября от COVID-19 умерли 276 человек. Всего эпидемия унесла жизни 139 165 человек.

Согласно этим данным, в настоящее время зарегистрировано 99 696 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о трех новых случаях заражения коронавирусом среди граждан Индонезии за рубежом.

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