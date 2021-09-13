Москва, 13 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не намерен обсуждать со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским вопросы о войне и мире в Донбассе, так как Россия не является одной из сторон этого внутреннего украинского конфликта. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, абсолютно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о готовности главы Российского государства вести диалог на эту тему с украинским президентом.

«Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта», — пояснил он.

При этом Песков добавил, что российские власти неоднократно заявляли о такой своей позиции на разных уровнях и тут, по словам пресс-секретаря, ничего не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что предложение секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о переходе с кириллицы и на латиницу — это «очередное бредовое заявление», демонстрирующее его непрофессионализм.