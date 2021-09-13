Пекин, 13 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Китайские власти уважительно относятся к решению руководства РФ не направлять своего представителя для участия в инаугурации нового афганского правительства. Об этом 13 сентября на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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Дипломат пояснил, что каждая страна имеет право выборы принимать участие в инаугурации или нет и делает его самостоятельно.

«Китай уважает это право», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Лицзянь также добавил, что формирования правительства в Афганистане является внутриполитическим вопросом и «никакие силы не имеют права использовать афганскую территорию, чтобы причинить вред другим странам».

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана, сформированного членами «Талибана» (признан террористическим, запрещен в России).

Позднее стало известно, что афганские радикалы отказались от проведения церемонии инаугурации временного правительства, сформированного ими. Как заявил член комиссии по культуре Инамулла Самангани, она была отменена несколько дней назад.