Москва, 13 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,92% и вплотную приближаясь к максимальному с 3 сентября 2021 года значению в $74,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

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«Рост нефтяных котировок поддерживает два основных фактора, первый — это сохраняющиеся ограничения по добычи нефти в Мексиканском заливе, где после урагана «Ида», до 70% мощностей остаются «вне игры».

Это убрало с рынка около 1,4 млн. б/c расширив дефицит предложения нефти на достаточный для роста нефтяных цен к $74,00 за баррель Brent, уровня.

Второй фактор — некоторый позитив остается и от проведенных впервые за последние полгода переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в прошлую 10 сентября.

Потому что, в условиях, замедления темпов роста мирового ВВП и стагфляционной угрозы, снижение напряженности между двумя странами, дает надежду на более медленное торможение двух экономических локомотивов, а значит потенциально повышает и будущий спрос на нефть.

Возможно, еще немного позитива добавит ежемесячный отчет ОПЕК, который выйдет сегодня, 13 сентября, в 14−00 по мск. Однако даже если отчет будет содержать мажорные нотки по спросу или предложению нефти, котировки вряд ли смогут значительно расширить свой рост.

Техническая картина показывает крайне ограниченный потенциал роста, даже на текущих отметках $73,90−74,00 за баррель Brent, фиксируется «перекупленность» цен.

Поэтому после попыток роста немного выше $74,00 за баррель стоит ожидать откат обратно к $73,00−73,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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