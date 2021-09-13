Волгоград, 13 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области 13 сентября подтверждено 342 новых случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 289 человек, в летальную статистику внесли 16 смертей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативно штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 21 районе региона. В целом, в Волгоградской области выявлено 86 238 носителей инфекции. Справились с заражением 76 548 человек, скончались от осложнений 2 493 пациента.

Продолжают лечение в стационарах и амбулаторных условиях 7 197 жителей.