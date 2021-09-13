Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Об этом 13 сентября сообщается на официальном сайте тура.

CORNUT Даниил Медведев

«С нетерпением жду возможности постараться защитить свой титул в Турине. Я уверен, что это будет прекрасный турнир», — сказал Медведев.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Медведев является действующим победителем этого турнира. В 2020 году он обыграл в финале австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Медведев победил Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.