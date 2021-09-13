Москва, 13 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В случае отсутствия новых волн коронавируса в России ЕГЭ в 2022 году пройдёт в доковидном формате. Об этом заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

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«Если не будет очередных волн [COVID-19], если ситуация стабилизируется, тогда мы в тех же рамках, может быть, в том формате, который был раньше, в привычном [формате проведем ЕГЭ]», — сказал Музаев.

Он призвал «посмотреть, что будет осенью, какая ситуация» установится с коронавирусом в России: «В прошлом году мы также принимали решение [согласно эпидемиологическим рекомендациям и ситуации с коронавирусом]».