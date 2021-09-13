Москва, 13 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 13 сентября пояснил, кому и какие прививки необходимы:

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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»Напоминаю тем, кто заботится о своём здоровье: все, кто старше 60 лет, а также лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь ДОЛЖНЫ быть вакцинированы: от COVID-19, от гриппа, от пневмококка».

Также доктор заявил о необходимости проверить целесообразность ревакцинации от гепатита В.

Кроме того, беременным он посоветовал вакцинироваться от гриппа и столбняка, а детям (кроме положенных по возрасту вакцин) — от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 12 сентября, в 85 регионах России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 469 человек.