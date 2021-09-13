Прага, 13 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Российскому гражданину Александру Франчетти, задержанному в Праге по запросу Киева, предоставили адвоката. Об этом сообщил 13 сентября пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин.

Hynek Moravec Аэропорт Праги

Он рассказал РИА Новости, что Франчетти выделили чешского адвоката. Кроме того, с задержанным встретилась заведующая консульским отделом посольства РФ.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Франчетти задержали в результате согласованных действий украинских и чешских правоохранителей. Киев ставит ему в вину «участие в российской оккупации Крыма» и будет добиваться его выдачи Чехией, сообщил он изданию «РБК-Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданина России Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить, были ли для этого основания.

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