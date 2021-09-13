Астана, 13 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Решение об установке базовой ставки на уровне 9,5% годовых принял комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана. Об этом 13 сентября сообщается на сайте казахского регулятора.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/ — 1,00 п.п.», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение принято из-за преобладающего «проинфляционного давления в экономике», которое вызвано инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье в мире, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что в нынешнем году товарооборот между Россией и Казахстаном может достигнуть рекордной цифры в $23 млрд.