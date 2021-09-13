Иерусалим, 13 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Директоры израильских школ жалуются на «хаос, творящийся в министерстве образования» из-за мер по борьбе с коронавирусной эпидемией. Об этом сообщает портал Ynet 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Израильские учителя не справляются с нагрузкой, которую им приходится дополнительно выдерживать, следя за карантинными мерами против COVID-19 в своих классах.

Данные о заболевших COVID-19 учениках не передаются вовремя между министерством здравоохранения и министерством образования, поэтому карантин в классах все чаще приобретает беспорядочный характер, не соответствующий реальному положению дел. Об этом сообщила также генеральный секретарь профсоюза израильских учителей Яфа Бен-Давид, которая заявила о сотнях жалоб от учителей и директоров школ, получаемых ею ежедневно.