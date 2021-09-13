Омск, 13 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Запуск отопления в Омске начнётся после 16 сентября, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

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В первую очередь к теплу начнут подключать объекты социальной сферы, а затем жилой фонд, офисные здания и прочих потребителей.

Как уточнили в мэрии, период подключения всех потребителей к теплу займет около двух недель. В ближайшее время мэр Омска Оксана Фадина подпишет постановление о начале отопительного сезона.

Власти Омска заверили, что в городе к подключению теплоснабжения готовы практически все объекты.

Между тем, как пояснил замдиректора департамента городского хозяйства Владимир Шнипко, в течение последних лет отопительный сезон в Омске в основном начинался в период с 22 сентября по 1 октября.

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