Новосибирск, , 12:13 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе еженедельного оперативного совещания членов регионального правительства и глав муниципалитетов сегодня, 13 сентября, обратил внимание на рост заболеваемости ОРВИ. Глава области потребовал быть в полной готовности к началу отопительного сезона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

«Ситуация понятная, каждый год мы такие решения принимаем. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, продолжится холодная погода. Наступает 15 сентября — условная дата начала отопительного сезона. Необходимо уже на этой неделе принимать решение о подаче отопления в социально значимые объекты, в первую очередь детские сады и школы, для того, чтобы не допустить роста заболеваемости в детских коллективах», — подчеркнул Травников.

Он подчеркнул, что такие решения необходимо принимать самостоятельно.