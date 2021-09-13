Нижний Новгород, 13 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 13 сентября выявили 422 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 424 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 161 297 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 402 человека, всего выздоровели с начала пандемии 148 525 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 27 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6141 человека. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время является 6331 человек.

Напомним, по состоянию на 13 сентября в регионе проведено 3 517 578 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7808 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 223, 3.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,01. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 13 сентября остаются свободными 22% коек в ковид-центрах.