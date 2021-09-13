Москва, 13 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Подъём заболеваемости COVID-19 в Москве связан с возвращением жителей столицы из отпусков и каникул. Об этом заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Коронавирус

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«Начало сентября — люди вернулись из отпусков, с каникул — как раз две недели прошло», — сказал Малышев.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2022 новых случая заражения коронавирусом. В последний раз число в 2000 заражённых в столице превышалось 19 августа 2021 года.