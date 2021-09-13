Варшава, 13 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 13 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 269 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 не умер ни один человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 893 919 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 в стране достигло 75 425. В больницах Польши по состоянию на 13 сентября находятся 704 пациента с COVID-19, из них 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.