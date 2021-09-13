Сеул, 13 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 21 645 человек. Об этом 13 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 13 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 33 152 722 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 64,6%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 17 937 322 человека, препаратом AstraZeneca — 11 093 386 человек, препаратом Janssen — 1 336 861 человек, Moderna — 2 785 153 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 25 443 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 20 061 878 человек.

За последние два дня (11 — 12 сентября) в стране был зарегистрирован 3271 случай побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 216 517 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на два человека, до 598 человек.