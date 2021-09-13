Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали с начала пандемии COVID-19 уже 130 217 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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13 сентября врачи зарегистрировали 511 новых ковид-пациентов (для сравнения, 12 сентября таких было 506). «Рекорд» был зафиксирован 26 августа (531 носитель коронавируса, выявленный за сутки).

От COVID-19 скончалось ещё 35 человек (всего — 5645 смертей от заболевания).

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге почти 90 классов школ ушли на карантин по коронавирусу.