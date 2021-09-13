Москва, 13 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Москве госпитализированы 479 заразившихся коронавирусом, 1259 из ранее заболевших выздоровели, сообщает 13 сентября оперштаб Москвы.

Kurganobl.ru Коронавирус

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В столичных больницах на ИВЛ находятся 235 человек. Общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 465 359 человек.

Данные статистики свидетельствуют о стабильной работе столичной системы здравоохранения. Пострадавшие получают необходимое лечение, учреждения здравоохранения полностью укомплектованы необходимым оборудованием.