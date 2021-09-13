Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 5 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Власти испанского острова Пальма, входящего в состав Канарских островов, заявили о благоприятных метеорологических условиях для качества воздуха. Об этом сообщается в аккаунте властей острова в Twitter.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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«Метеорологические условия благоприятны для качества воздуха», — говорится в заявлении.

В ежедневном отчете, выпущенном Департаментом национальной безопасности, отмечается также, что в настоящее время не исключено появление новых извергающихся центров в окрестностях конуса вулкана.

Согласно этому ситуационному отчету, внутри главного кратера наблюдается несколько активных центров, а также два других, расположенных в северо-западной части конуса. Частичное обрушение 3 октября одного из центров, расположенных на северо-западе боковой части конуса, вызвало поток лавы.

«Не исключено появление новых [точек извержения лавы] в окружении уже существующего конуса. Точно так же, как это уже произошло, может случиться увеличение взрывоопасности», — говорится в отчёте.