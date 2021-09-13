В Москве суточный прирост заражений коронавирусом перевалил за 2 тысячи
Москва, 13 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Москве выявлено 2022 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксирован 41 летальный случай. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщает 13 сентября оперштаб Москвы.
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В понедельник, 12 сентября, в столице зафиксирован неожиданный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодняшние показатели превысили воскресные на 330 новых случаев, в то же время в субботу было зафиксировано сопоставимое количество заражений — 1940 случаев.
Напомним, что прошлой неделе количество новых случаев заражения коронавирусом колебалось на отметке 1,5 тыс.
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