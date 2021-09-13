Кабул, , 12:14 — REGNUM Самолёты с гуманитарной помощью из России и Турции прибудут в Афганистан в ближайшие дни. Об этом назначенный радикалами глава администрации аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдани заявил в видеообращении, опубликованном 13 сентября на странице Управления гражданской авиации Афганистана в Facebook.

Российская гуманитарная помощь Mil.ru

Он отметил, что недавно аэропорт Кабула принимал гуманитарные рейсы из Катара, Бахрейна, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Пакистана. Теперь российские и турецкие власти проинформировали радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое пришло к власти в стране, о намерении доставить для афганского народа гуманитарную помощь.

Хамдани подчеркнул, что в полной мере возобновить международное пассажирское авиасообщение аэропорт Кабула не может. Пока не решено примерно 10−15% технических проблем в терминале для иностранных рейсов. Ожидается, что их устранят в течение нескольких дней.

Вместе с тем с 4 сентября «пассажиры могут беспрепятственно летать в Кабул и из него» в пределах Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктура в кабульском аэропорту была сильно повреждена в результате теракта 26 августа, а также из-за хаоса, связанного с эвакуацией людей после того, как в середине августа власть в стране перешла к радикалам.

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