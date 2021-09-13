Тбилиси, 13 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Последние данные об эпидемиологической ситуации в Грузии свидетельствуют о том, что страна прошла пик четвёртой волны пандемии. Об этом сказал журналистам медицинский директор Центральной детской больницы имени в Тбилиси Иване Чхаидзе.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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«Важно снизить количество активных случаев. По состоянию на 21 августа, в стране было 61 тыс. активных случаев, а сейчас это число уменьшилось вдвое, более того, сейчас активных 29 тыс.», — сказал врач.

Он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения страны снизилась, в ковидных больницах свободны 1600 коек. Максимальное число выявленных в сутки заражений коронавирусом было зафиксировано 17 августа с тех пор этот показатель снижался.

Чхаидзе также отметил, что в ноябре в Грузии обычно начинается сезон респираторных заболеваний. Он не исключил, что начнётся новая волна пандемии.