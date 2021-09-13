Сеул, 13 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

AF.mil Военные США и Южной Кореи на совместных учениях

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По их словам, коронавирус был выявлен у девяти человек, среди которых американские военнослужащие и члены их семей, прибывшие в Южную Корею в период с 26 августа по 6 сентября.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1409.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 14 33 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 274 415.

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