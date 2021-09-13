Краснодар, 13 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 13 сентября. Это столько же, сколько и сутками ранее. В числе новых носителей — пятеро детей в возрасте от двух лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Сочи заболели 54 человека, в Краснодаре — 32, в Армавире — 19. В Белореченском районе 17 инфицированных, в Апшеронском — 13, в Анапе — 12. В Новокубанском районе и Геленджике по 11 новых пациентов, в Выселковском районе — девять, в Успенском — восемь, в Староминском и Отрадненском — по семь», — сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 70 093 человека, в том числе 4 512 детей. Выздоровели из общего числа заболевших 50 266 пациентов. Скончались 5 663 человека с подтверждённым ковидом.

На 13 сентября в коронавирусных стационарах Кубани остаются 3 114 человек, 99 пациентов — в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро находятся на ЭКМО. Дома лечатся 11 050 пациентов.