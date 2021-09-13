Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В двух многодетных семьях Ростовской области произошло пополнение. На свет появились тринадцатые дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

В семье Василия и Елены Димитровых, проживающих в Красносулинском районе, родился малыш Руслан. Дома ждали девять братьев и три сестры. Глава семьи работает в шахтоуправлении, супруга занимается детьми, занимается шитьём и рисованием.

В семье Владимира и Мирославы Черниченко из Донецка на свет появился сын Данислав. Глава семьи работает на шахте, супруга посвятила себя воспитанию детей.

В 2016 году многодетным семьям были вручены ключи от микроавтобусов. Родители также награждены почётными дипломами «За заслуги в воспитании детей».