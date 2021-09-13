Курск, 13 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Липецкой области 13 сентября подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 49 тыс. 423 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 43 тыс. 143 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 68 — за последние сутки.

За весь период скончались 1517 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.