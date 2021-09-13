Воронеж, 13 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 сентября в региональном оперативном штабе. Накануне, 12 сентября, сообщалось о 468 новых носителях.

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Выздоровевшими после ковида за сутки признаны 257 воронежцев. За тот же период 18 пациентов пополнили статистику смертности.

Всего в Воронежской области за период пандемии подтверждено 124 615 случаев заражения коронавирусом, 105 694 человека выздоровели. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 5 339 воронежцев.