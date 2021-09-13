Курск, 13 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Курской области 13 сентября зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 54 тыс. 456 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 49 тыс. 544 пациента, в том числе 158 — за последние сутки.

Скончались 1350 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.