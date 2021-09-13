Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. После резкого подъема суточной цифры распространения коронавирусной инфекции в Петербурге этот показатель вновь снизился. Как сообщили 13 сентября в федеральном оперштабе, за последние сутки в Северной столице выявлено 805 новых носителей инфекции, это на 792 человека меньше, чем сутками ранее, и на 824 меньше, чем два дня назад.

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Напомним, в минувшее воскресенье Петербург оказался на первом месте среди регионов РФ по новым выявленным случаям, обогнав Москву.

Смертность от COVID-19 в Петербурге не демонстрирует резких скачков, но остается на высоком уровне. За минувшие сутки зафиксировано 39 летальных исходов, это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки, и ровно столько же, сколько было два дня назад.

Всего в Петербурге за время пандемии подтверждено 592 934 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели 564 659 человек, скончались 21 056 человек. По общему числу заражений и смертей Северная столица остается на втором месте в РФ после Москвы.