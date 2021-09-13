Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Вторая декада сентября в Ленинградской области началась с небольшого роста суточной цифры новых носителей коронавируса. Об этом 13 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. За 12 сентября в регионе получил положительный результат на ковид 181 человек, что на два человека меньше, чем днем ранее. Наибольшее число зараженных выявлено в городе Мурино — 26 человек за сутки.

Lenobl.ru Мурино

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, большое количество зараженных также выявлены в городах Гатчина (10), Кириши и Тихвин (по 9).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 65 520 жителей. Из них 50 967 уже выздоровели, в том числе накануне по выздоровлению были выписаны 80 человек. Умерло от COVID-19 в Ленобласти 2430 жителей, в том числе еще один летальный исход был зарегистрирован минувшим днем. Летальность болезни в регионе составляет 3,7%

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1384 ковидных койки, из них свободны 300 коек (21,68%).