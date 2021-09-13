Москва, 13 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории России было выявлено 18 178 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 158 248.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 719 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 193 468.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 402 126 человек вылечились от нового заболевания, 12 469 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 18 554 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.