Новосибирск, 13 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него на сегодняшний день, 13 сентября, госпитализированы 1797 пациентов, в том числе 40 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 147 человек, на ИВЛ — 21 пациент», — уточнил оперштаб.

Всего в Новосибирской области сделано 2 427 675 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области зарегистрировано 60 689 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4782 детей; 48 881 пациент полностью выздоровел, 2796 человек скончались.