Москва, 13 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ совместно с Банком России совместно с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом подготовили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе Минфина РФ, это первый документ стратегического планирования, целью которого является повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

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«Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей финансовых услуг и финансовому просвещению», — добавили в федеральном ведомстве.

Одной из главных задач документа также является развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса. При реализации стратегии особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в представленной Минфином РФ «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года» отмечено, что запуск цифрового рубля станет одним из главных проектов в сфере цифровизации России на срок до 2030 года.