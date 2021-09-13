Анкара, 13 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием туристического автобуса на юго-западе Турции пострадали не менее 30 человек. Об этом 13 сентября сообщает информационное агентство Demiroren.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным источника, столкновение школьного и туристического автобусов произошло около 07:30 (совпадает с мск) на трассе Мугла — Денизли.

При этом уточняется, что в автобусе с туристами находился 41 турист из России и с Украины и добавляется, что водитель одного из транспортных средств в результате этого погиб.

Также отмечается, что все пострадавшие в аварии были доставлены в ближайшие медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что в центре Екатеринбурга трамвай сошёл с рельсов.