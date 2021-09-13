Буэнос-Айрес, 13 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Изучение эффективности однокомпонентной российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в Аргентине показало до 83,7% эффективности у пожилых людей из группы повышенного риска. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций со ссылкой на данные журнала EClinicalMedicine.

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

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«Исследование об эффективности вакцины «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в журнале EClinicalMedicine. Согласно данным исследования в провинции, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6−83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60−79 лет, которые находятся в группе повышенного риска», — говорится в сообщении.

Помимо этого, вакцина показала гораздо более высокую эффективность против COVID-19 среди пожилых лиц по сравнению с рядом двухкомпонентных вакцин, а также продемонстрировала эффективность против госпитализации на уровне 82,1−87,6%.