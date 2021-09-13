Москва, 13 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день в вузах отсутствуют вспышки случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

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«Стартовали все успешно, все в очном режиме. Вспышки [COVID-19] пока нет, каждый день следим, роста существенного нет», — заявил Афанасьев.

По его словам, ведомство не планирует переводить студентов на дистанционный формат обучения, поскольку вузы «научились справляться с кризисами в этой части»: «Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают».