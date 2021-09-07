Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перевели на карантин по коронавирусу уже 88 классов школ. Об этом сообщили журналистам в городском департаменте образования.

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Ещё в четырёх классах произошли случаи ОРВИ/гриппа, там тоже введён карантин. Все «карантинные» классы продолжат учёбу в дистанционном режиме.

Для сравнения, 7 сентября в школах города закрыли на карантин по коронавирусу всего лишь 12 классов — за неделю их число увеличилось более чем в семь раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что для введение дистанционного режима во всех школах региона нет оснований.