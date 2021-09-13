Канберра, , 11:38 — REGNUM 13 сентября лидер австралийских лейбористов Энтони Альбаниз выступил с заявлением по поводу 70-летней годовщины заключения «Тихоокеанского пакта безопасности» (АНЗЮС). По словам политика, в настоящее время вопросы климата являются ключевым элементом оборонительного альянса США, Новой Зеландии, Австралии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии DO'Neil

В своем выступлении, опубликованном на официальной странице в соцсети Twitter, Альбаниз отметил, что отношения трех стран вступают в «новую фазу» перед лицом меняющихся геополитических условий.

«Еще одним проявлением того, как наши союзнические отношения должны развиваться, является изменение климата. Мы знаем, что климат угрожает нашей безопасности. Мы уже наглядно увидели его влияние на операции Сил обороны Австралии, будь то реагирование на кризис лесных пожаров 2019—2020 годов или миссии по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, такие как операция «Помощь Фиджи». Мы также знаем, что это окажет серьезное воздействие на наш регион, сведя на нет с трудом достигнутые успехи в области развития и увеличивая нестабильность. Действия Австралии в связи с изменением климата будут определять, продолжат ли наши интересы процветать в партнерстве с нашими соседями и нашим союзником США», — заявил лидер оппозиции.