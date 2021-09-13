Зеленодольский район, Татарстан, 13 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Зеленодольском районе Татарии задержали 18-летнего жителя Казани по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Pixabay.com Наркомания

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ 6 сентября на 125-ом км трассы Казань-Зеленодольск-Йошкар-Ола при содействии инспекторов ГИБДД отдела МВД России по Зеленодольскому району остановили автомобиль «Suzuki» под управлением 18-летнего жителя Казани. При осмотре транспортного средства был обнаружен сверток с порошкообразным веществом общей массой 490 грамм. У водителя при личном досмотре изъяли сотовый телефон, в котором обнаружили информацию о местонахождении закладок с наркотическими веществами. Позже в одном из жилых массивов Казани обнаружили шесть свертков с порошкообразным веществом общей массой 525 грамм. По результатам исследований в обоих случаях изъятое является наркотическим средством.

Задержанный пояснил, что с мая 2021 года является курьером интернет-магазина наркотических средств.

ИА REGNUM напоминает, студенты одного из колледжей в городе Агрыз (Татария) в целях получения доходов сбывали наркотические средства на территории Удмуртии бесконтактным способом — путем оборудования тайников с закладками.

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