Верхнеуслонский район, Татария, , 14:59 — REGNUM В Верхнеуслонском районе Татарии на стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль под управлением 49-летнего жителя Красноярска. Во время личного досмотра в дорожной сумке мужчины обнаружили два свертка с различными веществами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РТ.

При дальнейшем обыске в тайнике под обшивкой в багажном отсеке автомобиля обнаружили и изъяли еще 54 свертка с различными веществами. Внушительную находку сотрудники полиции направили на экспертизу. По результатам исследований установлено, что изъятое — мефедрон общим весом более 9,9 кг и гашиш массой свыше 140 грамм.

По словам задержанного, в декабре 2020 года ему поступило сообщение в одном из мессенджеров с предложением о заработке, на что он дал согласие. По указанию «оператора» мужчина забирал оптовые партии наркотических веществ в Московской области и развозил по другим регионам страны, где оставлял в тайниках. В феврале текущего года курьер забрал из закладки в Подмосковье наркотики общей массой свыше 10 кг, которые должен был разложить в тайники в Перми, Тюмени, Уфы и Красноярске.

Задержанный заключен под стражу. По данному факту возбудили уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступной деятельности.

ИА REGNUM напоминает, в Перми полиция задержала 16-летнего школьника. Он причастен к незаконному обороту синтетических наркотиков. К противоправной деятельности юноша привлек двух 22-летних девушек из клининговой компании. В организованной лаборатории при помощи химреактивов производились запрещенные вещества, которые впоследствии сбывались через тайники-закладки.

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