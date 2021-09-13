Сидней, Австралия, 13 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Непривитые граждане, которые проживают на территории самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса, не смогут пользоваться полными свободами даже после того, как 80% населения Сиднея будут считаться привитыми от COVID-19, а локдаун в городе и его окрестностях будет снят. Об этом 13 сентября в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, сообщает телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Выступая перед журналистами, Береджиклян также призналась, что ее правительство еще не до конца доработало планы относительно того, как будет выглядеть жизнь в штате после того, как будет 80% вакцинируются от COVID-19. Однако премьер-министр штата подчеркнула, что непривитым жителям Сиднея может быть отказано в некоторых свободах, например, в посещении определенных мест и предприятий.

«И это будет не только решение правительства. Частный бизнес также может принять решение обслуживать только привитых клиентов. Так, в авиакомпании могут заявить, что вы полетите только в том случае, если вы были вакцинированы», — предупредила Бережиклян.