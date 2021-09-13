Тбилиси, 13 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста передал Грузии новую партию вакцины от COVID-19, произведённой в Китае. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Facebook.com/orbanviktor Вакцина от коронавируса Sinopharm

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По данным журналистов, вакцину привезли в Тбилиси 12 сентября. Ее встречал замминистра здравоохранения Грузии Георгий Цоцколаури.

«Грузия получила 100 000 доз вакцины Sinopharm в подарок от Красного Креста. Спасибо Грузинскому Красному Кресту и его представительству за их особую активность в этом процессе», — отметил Цоцколаури.

Глава Общества Красного Креста в Грузии Натия Лоладзе, которая передавала препарат, подчеркнула, что в организации стремятся к тому, чтобы среди грузинского населения было как можно больше привитых от COVID-19.

Стоит отметить, в Грузии, по данным на 12 сентября, вакцинировали 20% взрослого населения. Одной дозой привились почти 890 тыс. человек, двумя — почти 580 тыс. Для того, чтобы повысить интерес жителей страны к вакцинации, для привитых с 13 сентября будет проводиться денежная лотерея.