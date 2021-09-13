Сува, 13 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В условиях пандемии отдых на одном из самым популярных островов Тихого океана может показаться далекой мечтой, однако она может стать реальностью для полностью привитых от COVID-19 туристов уже до конца этого года, поскольку в конце прошлого месяца правительство Фиджи объявило о своем плане открыть границы для иностранных туристов в ноябре. Об этом 13 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News.

Фиджи

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Отмечается, что правительство Фиджи рассчитывает достичь поставленной цели по вакцинации 80% населения.

В течение прошлой недели островное государство регистрировало в среднем менее 200 случаев заражения коронавирусом в день по мере того, как власти в быстрые сроки проводили иммунизацию населения. Согласно статистическим данным правительства Фиджи, 97,1% населения страны получили по крайней мере одну дозу, а 58,2% — полностью привиты.

В руководстве крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas заявили о готовности возобновить международное авиасообщения, как только границы будут открытыми.