Новосибирск, 13 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. С докладом «О подведении итогов летней оздоровительной кампании-2021» выступил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Правительство Новосибирской области Оперативное совещание под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

По словам губернатора, в этом году детская оздоровительная кампания имела свою особенность.

«Кроме необходимости соблюдения мер санитарной безопасности, было необходимо реализовать инициативу президента России Владимира Путина о возвращении родителям части средств, потраченных на оздоровительный отдых их детей — так называемый «детский кешбэк». Я ставил задачу максимально оперативно разработать все необходимые документы и процедуры, и второе — чтобы все 100 процентов детских оздоровительных лагерей Новосибирской области попали в реестр и имели возможность участвовать в этой президентской программе возврата денежных средств», — напомнил Андрей Травников.

По официальным данным, в летней оздоровительной кампании 2021 года приняло участие 1014 организаций, из них 57 загородных лагерей и 957 лагерей с дневным пребыванием. Общий охват детей, с учётом 75% наполняемости загородных лагерей, составил 105 701 ребёнок. К программе детского туристического кешбэка присоединились все 100% стационарных лагерей (53 лагеря), из них 18 — самостоятельно реализовывали путёвки, три — заключили соглашение с агрегатором и 32 — с туроператорами.

За путёвки, приобретаемые гражданами после 25 мая 2021 года, кешбэк начислялся автоматически. Всего за лето получили кешбэк более 2 тысяч жителей региона. Программа завершила своё действие 31 августа.

Общий объём средств на летнюю оздоровительную кампанию составил более 900 млн рублей, из них из областного бюджета — 416,9 млн рублей.